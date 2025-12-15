Il pestaggio a colpi di spranga nel piazzale del supermercato è stata una spedizione punitiva | 2 denunciati

Un pestaggio avvenuto nel piazzale di un supermercato ha portato all'identificazione di due tunisini, denunciati per aver partecipato a una spedizione punitiva. I reati ipotizzati includono porto di oggetti atti a offendere, lesioni personali e ricettazione. La vicenda ha suscitato l'attenzione delle forze dell'ordine, impegnate a fare chiarezza sull'episodio.

Porto di oggetti atti a offendere, lesioni personali e ricettazione. È per queste ipotesi di reato che due tunisini sono stati denunciati alla Procura. A farlo sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura, gli stessi uomini che sono intervenuti in due diverse circostanze. I. Agrigentonotizie.it Litigo con un prepotente buffone arricchito Rissa a colpi di spranga tra immigrati: due feriti - Si sono affrontati a colpi di spranga, in mezzo alla strada, precisamente nel piazzale di un supermercato nel quartiere commerciale di Villaggio Mosè, per motivi ancora poco chiari. lasicilia.it

Pugni e colpi di spranga davanti un supermercato: 2 in ospedale - Tensione al Villaggio Mosè, frazione di Agrigento, dove nel piazzale di un supermercato è scoppiata una violenta rissa che ha coinvolto almeno ... newsicilia.it

Nel documento indirizzato al Viminale Gentile sottolinea gli episodi riportati dalle cronache locali: il brutale pestaggio di un senzatetto, l’esplosione di colpi d’arma da fuoco contro un’auto presso l’autostazione e i furti con scasso ai danni di due esercizi com - facebook.com facebook