Il pestaggio a colpi di spranga nel piazzale del supermercato è stata una spedizione punitiva | 2 denunciati

15 dic 2025

Un pestaggio avvenuto nel piazzale di un supermercato ha portato all'identificazione di due tunisini, denunciati per aver partecipato a una spedizione punitiva. I reati ipotizzati includono porto di oggetti atti a offendere, lesioni personali e ricettazione. La vicenda ha suscitato l'attenzione delle forze dell'ordine, impegnate a fare chiarezza sull'episodio.

Porto di oggetti atti a offendere, lesioni personali e ricettazione. È per queste ipotesi di reato che due tunisini sono stati denunciati alla Procura. A farlo sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura, gli stessi uomini che sono intervenuti in due diverse circostanze. I. Agrigentonotizie.it

