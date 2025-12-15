Ecco le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per il 22 e 23 dicembre 2025. La soap andrà in onda solo nei primi due giorni della settimana, con una programmazione ridotta a causa delle festività natalizie, che interromperanno le trasmissioni dal 24 al 26 dicembre.

© Sbircialanotizia.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del 22 e 23 dicembre 2025

Dal 22 al 26 dicembre 2025 Il Paradiso delle Signore va in onda con una settimana “corta”: nuovi episodi solo lunedì 22 e martedì 23, poi stop per la programmazione natalizia del 24, 25 e 26 dicembre. Nel grande magazzino scatta la corsa ai regali e alle sorprese: le Veneri organizzano lo scambio, mentre Botteri . Sbircialanotizia.it

Il Paradiso Delle Signore Dal 22 Al 26 Dicembre 2025: Ecco Quando Si Ferma Per La Pausa Natalizia!

Il Paradiso delle Signore 10 – Daily 8, anticipazioni dal 22 al 26 dicembre 2025 - Daily 8, anticipazioni dal 22 al 26 dicembre 2025. tvserial.it