Il padre del ragazzo morto nella fabbrica di botti esprime il suo dolore e la sua rabbia, invitando a non lavorare in nero. Dopo la protesta contro la sentenza, sottolinea l’importanza di rispettare le leggi e di evitare situazioni di rischio, ricordando le giovani vite perdute e chiedendo maggiore attenzione sulla sicurezza sul lavoro.

© Anteprima24.it - Il padre del 18enne morto nella fabbrica dei botti: “Non lavorate in nero”

Tempo di lettura: 2 minuti “ Abbiamo protestato perché non siamo d’accordo con il giudice per la pena inflitta, siamo parlando di tre vittime giovanissime, purtroppo non possiamo fare nulla perché la legge in Italia è questa, però voglio fare un appello: non andate a lavorare come ha fatto mio figlio Samuel, e le due gemelle Sara e Aurora. Vi chiedo da padre, da fratello, non lavorate in nero e non rischiate la vita come l’hanno persa i nostri ragazzi”. Lo ha detto Kadri Tafciu, padre di Samuel, il 18enne morto nella fabbrica dei botti. “Io non mi fermerò – ha detto ancora Kadri – andremo fino in fondo perché gli imputati dopo avere fatto 10 anni di galera usciranno, invece mio figlio non c’è più e ha lasciato una bambina di appena sei mesi, lavorava per lei”. Anteprima24.it

STAGISTA 18ENNE MORTO IN FABBRICA, IL PAPA' DI GIULIANO: «IL MIO MONDO E' FINITO» | 17/09/2022

Il padre del 18enne morto nella fabbrica dei botti, 'non lavorate in nero' - "Abbiamo protestato perché non siamo d'accordo con il giudice per la pena inflitta, siamo parlando di tre vittime giovanissime, purtroppo non possiamo fare nulla perché la legge in Italia è questa, pe ... ansa.it