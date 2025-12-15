Il Nursind Salerno contro il programma Rai Far West | Sull’ospedale Ruggi racconto parziale servono fatti e rispetto

Il Nursind Salerno critica il programma Rai “Far West” per il modo in cui è stato rappresentato l’ospedale Ruggi, definendolo un racconto parziale e superficiale. L’associazione richiede fatti concreti e rispetto per la realtà della struttura sanitaria, sottolineando l’importanza di un’informazione equilibrata e accurata sulla situazione del nosocomio salernitano.

Tempo di lettura: 3 minuti Non è piaciuto, e non poco, il racconto andato in onda venerdì in prima serata su Rai 3 che ha dipinto l’ospedale di Salerno come un “far west”. Dopo aver visto il servizio, i rappresentanti del Nursind provinciale rompono il silenzio e chiedono che si torni ai fatti, quelli verificabili, lontani da semplificazioni e accuse che rischiano di alimentare solo rabbia e sospetti tra i cittadini. Secondo il sindacato, nel servizio televisivo del 12 dicembre scorso sono state riportate dichiarazioni imprecise e parziali, che hanno finito per colpire non solo singole persone ma l’intera comunità professionale dell’ospedale. Anteprima24.it

