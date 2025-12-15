Il nuovo romanzo degli autori parmensi Daniela Bianchi e Michele Grignaffini, “Ruby Sand - Un’ora prima dell’alba”, intreccia le vite di personaggi diversi: un sicario, una ragazza immagine, un giovane musicista e uno spacciatore. La loro storia si svolge sotto la guida del misterioso Uriel Marchesi, deciso a mettere in atto un audace furto delle Macchine Anatomiche custodite in una città avvolta nel mistero.

© Parmatoday.it - Il nuovo romanzo degli autori parmensi Daniela Bianchi e Michele Grignaffini

“Ruby Sand- Un’ora prima dell’alba” Un sicario, una ragazza immagine, un giovane musicista e uno spacciatore sembrano non avere nulla in comune ma a intrecciare i loro destini è il misterioso Uriel Marchesi, Signore di Parma, deciso ad assoldarli per rubare le Macchine Anatomiche custodite nella. Parmatoday.it

Il grande romanzo italiano come strumento di amplificazione della realtà

Libri: “Febronia è passata di qui” è il nuovo romanzo autobiografico di Francesco Saporito, autore con Sla - È disponibile in libreria il nuovo romanzo di Francesco Saporito, “Febronia è passata di qui”, pubblicato dalla casa editrice siciliana Apalós. agensir.it

Di Paolo, esce nuovo romanzo a puntate, entra a La nave di Teseo - Paolo Di Paolo entra nella scuderia di autori de La nave di Teseo con un nuovo esperimento narrativo: '1999. ansa.it

Giuseppe Lupo presenta a Giulianova il suo nuovo romanzo in dialogo con gli studenti dell’Università “D’Annunzio”. Appuntamento martedì 16 dicembre in Biblioteca “Bindi”. Martedì 16 dicembre, alle ore 18.00, la Biblioteca civica “Vincenzo Bindi” di Giuliano - facebook.com facebook

#libri L’amore impossibile è il nuovo romanzo di Chiara Tortorelli; il libro chiude la “trilogia dell’amore eretico”. x.com