il nuovo percorso del pd con biagioni e un comitato

Il Partito Democratico di Prato presenta il nuovo percorso Ri-Generazione, guidato da Biagioni e supportato da un comitato Si. Questa iniziativa sostituisce il tradizionale congresso anticipato, delineando un'organizzazione rinnovata per rafforzare l'azione politica e coinvolgere attivamente i cittadini nel processo di rigenerazione del partito.

Si delinea l’organizzazione del percorso di Ri-Generazione che ha varato il Pd pratese al posto del congresso anticipato. Il segretario dimissionario Marco Biagioni guiderà il processo di partecipazione che coinvolgerà circoli e base avvalendosi di un “comitato di di gestione“ per la parte di organizzazione. Nessuna ipotesi di garanti (tre, due del vertice e uno dei riformisti), nessuna ipotesi di reggente. Obiettivo arrivare al 24 gennaio, il giorno clou, quando si terrà l’assemblea plenaria dove gli iscritti si esprimeranno sul percorso intrapreso e voteranno il nuovo segretario, i delegati dell’assemblea ratificheranno le scelte. Lanazione.it

2021-11-04 PRATO - CONGRESSO PD, BIAGIONI APRE A PERCORSO UNITARIO

Domenica bollente in casa dem. Parola d’ordine: normalizzare - Non sembra proprio anche se la parola d’ordine adesso è ’normalizzazione’. msn.com