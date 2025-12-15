Il re Carlo III e la regina Camilla hanno espresso il loro cordoglio in un messaggio rivolto al popolo australiano, ricordando le vittime e gli agenti di polizia feriti durante un tragico evento. In momenti di dolore, hanno sottolineato la solidarietà e l’unità degli australiani di fronte alle difficoltà.

© Iodonna.it - «Il nostro pensiero va a tutti coloro che sono stati colpiti così terribilmente, compresi gli agenti di polizia rimasti feriti mentre proteggevano i membri della loro comunità» ha detto il re

« «N ei momenti di dolore, gli australiani non mancano mai di avvicinarsi l’uno all’altro con un profondo senso di unità e risolutezza», hanno scritto re Carlo III e la regina Camilla nel loro messaggio di condoglianze inviato ieri al popolo di uno dei maggiori paesi del Commonwealth. Il sovrano, capo di Stato dell’Australia, è stato, infatti, tra i primi leader mondiali a reagire alla tragica sparatoria avvenuta domenica 14 dicembre, nel corso della celebrazione di una festa ebraica sulla spiaggia di Bondi Beach, a Sydney. « So che lo spirito di comunità e l’amore che brillano così intensamente in Australia – e la luce nel cuore della festa di Chanukkah – trionferanno sempre sull’oscurità di un atto talmente malvagio », ha concluso Carlo. Iodonna.it

