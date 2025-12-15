Il Napoli lavora anche in uscita | Mazzocchi e Ambrosino andranno via Schira

Il Napoli sta pianificando anche le operazioni in uscita, oltre agli acquisti. Pasquale Mazzocchi e Giuseppe Ambrosino, giovani napoletani, sono nel mirino di diverse squadre italiane, mentre il club valuta le strategie per gestire esuberi e opportunità di crescita per i propri talenti.

Il Napoli lavora anche sul mercato in uscita. Nelle ultime settimane si è parlato soprattutto di acquisti, ma il club deve gestire anche esuberi e giovani da mandare a giocare: Pasquale Mazzocchi e Giuseppe Ambrosino, entrambi napoletani, sono finiti nel mirino di diverse squadre italiane. Ambrosino in prestito. Scrive Nico Schira sul suo sito web: "Giuseppe Ambrosino appare pronto a lasciare il Napoli per giocare di più. Lavori in corso per trovare all'attaccante classe 2003 l'ideale e più idonea sistemazione in prestito per il prossimo semestre. Sul gioiellino campano c'è l'interesse di vari club nostrani (sia di Serie A sia di Serie B) che hanno già bussato alla porta del Napoli per ottenerlo a titolo temporaneo".

Parma su Mazzocchi, è in uscita dal Napoli a gennaio. Possibile prestito - Il Parma sta seguendo con particolare attenzione la situazione di Pasquale Mazzocchi, difensore del Napoli. m.tuttomercatoweb.com

