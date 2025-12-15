Il Napoli attraversa un momento di difficoltà, caratterizzato da una personalità incerta e numerose assenze. Mentre si avvicina la trasferta a Riad, si discute di come la squadra possa affrontare le sfide del momento. La recente sconfitta a Udine evidenzia le criticità di un’annata complessa, tra infortuni e mancanze di organico.

© Ilnapolista.it - Il Napoli ha una personalità precaria, Conte dice che non sa andare di bolina. Che vento ci sarà a Riad? (Gazzetta)

Il Napoli perde a Udine, ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport con Pierfrancesco Archetti: Il Napoli, che ha di nuovo un tricolore da esibire, naviga sulle onde di un’annata più complicata del previsto: ha mancanze di organico, causa infortuni, e una personalità precaria. Ha perso sette volte su 22 match, tutto compreso, e sempre in trasferta. Stavolta Antonio Conte non ha detto che i suoi hanno indossato le scarpe da ballerina, come sottolineò dopo il ko con il Torino, e nemmeno ha usato la macabra metafora dei morti da accompagnare, come dopo la lezione subita a Bologna. Ilnapolista.it

Considerazioni sparse: il #Napoli visto a Udine è una delle peggiori versioni viste negli ultimi 4 anni, squadra spenta fisicamente e senza personalità nel gioco. Il 3:4:3 scelto da Conte obbligava i due cc centrali, McTominay e #Elmas, ad un grande dispendio x.com

