Il multiplayer di Call of Duty | Modern Warfare 4 sarà una copia di Modern Warfare 2 per un leaker

Secondo un leak recente, il multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 4 potrebbe riproporre un'esperienza molto simile a quella di Modern Warfare 2. Le indiscrezioni suggeriscono un ritorno a meccaniche e modalità già viste, lasciando intendere un approccio meno innovativo rispetto alle aspettative.

Secondo nuove indiscrezioni, Call of Duty: Modern Warfare 4 potrebbe riproporre un multiplayer poco innovativo. Un leaker ritenuto affidabile sostiene infatti che la modalità online del capitolo previsto per il 2026 sia, allo stato attuale, una vera e propria “copia” di Modern Warfare 2 del 2022. Una notizia che ha già acceso il dibattito tra i fan, visto che il timore principale è quello di rivedere meccaniche controverse già criticate in passato. E le prime reazioni non sono affatto entusiaste. Insider Gaming riporta che a diffondere le informazioni è stato TheGhostOfHope, insider noto nella community di Call of Duty. Game-experience.it

Call of Duty: Black Ops 7 | Multiplayer Gameplay Reveal Trailer

