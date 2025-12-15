Il Montevarchi respira con Bocci bum-bum

Nel match tra Montevarchi e Ghiviborgo, la squadra ospite conquista una vittoria con il risultato di 2-0. La formazione di Ghiviborgo si impone sul campo dei padroni di casa, mettendo in evidenza le dinamiche e le strategie adottate durante l'incontro. Ecco i dettagli della partita e le formazioni schierate.

GHIVIBORGO 0 MONTEVARCHI 2 GHIVIBORGO (4-2-3-1): Butano, Baldacci, Del Dotto, Vecchi, Arcuri (62' Fischer), Musatti, Signorini (62' Cannarsa), Boiga, Mariotti, Citarella, Longo (66' Ceccanti). A disp.: Laoluna, Ricci, Mion, Panconi, Brisciani, Ferrarese. All. Corrado Ingenito. MONTEVARCHI (3-5-2): Giusti, Cecconi, Francalanci, Coly, Rosini (92' Kondaj), Galeotta (89' Tatti), Nannini, Mattei (76' Lovari), Bassano, Bocci (86' Galastri), Tommasini (76' Mencagli). A disp.: Failli, Bigazzi, Boncompagni, Menchetti. All. Simone Marmorini. Arbitro: Selva di Alghero (Di Meo-Ricci) Reti: 32' (r) e 54' Bocci.