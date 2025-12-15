Il mondo non tema l’AI ma la cavalchi Anatomia di una rivoluzione amica secondo Matteo Manfredi

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il nostro modo di vivere e lavorare. Secondo Matteo Manfredi, il vero rischio non è l’AI stessa, ma il modo in cui la si affronta: bisogna cavalcare questa rivoluzione, governandone le trasformazioni e cogliendone le opportunità. Un approccio consapevole e strategico è essenziale per affrontare il cambiamento con successo.

Il problema non è cambiare o non cambiare, ma saper governare le grandi trasformazioni e sfruttarne il loro impatto. Si gioca tutta qui la grande partita dell'Intelligenza Artificiale. Questione di filosofia, di approccio e alla fine anche di metodo. Come a dire, una rivoluzione che oggi appare talvolta indecifrabile e un po' misteriosa, può risultare alla fine un valido alleato per la crescita e il benessere. A un patto, fa subito capire Matteo Manfredi, imprenditore tra i più visionari della sua generazione, che con la sua Gestio Capital, multi-family office con sede a Londra e Milano, è stato tra i primi a credere nel potenziale benefico della madre di tutte le tecnologie: che l'Intelligenza Artificiale la si cavalchi, investendo in formazione, buona governance e nuove figure.