L’ultima settimana ha confermato il ruolo della radio come specchio fedele della musica pop, mostrando come alcuni brani emergano rapidamente mentre altri richiedano più tempo per conquistare le prime posizioni. La cinquantesima settimana dell’anno evidenzia questa dinamica, tra hit immediati e tracce più impegnative che si affermano nel tempo.

© Ilgiornale.it - Il momento di Irama

Il bello della radio è di essere uno specchio fidato della musica pop. E anche questa settimana appena chiusa, la cinquantesima dell'anno, conferma che ci sono brani capaci di esplodere subito e raggiungere la top ten in tempo reale e altri, di solito più studiati e impegnativi, che richiedono qualche settimana in più per salire ai piani alti. È il caso di Senz'anima firmato da Irama (foto) arrivato per la prima volta al numero uno della classifica di Earone dopo cinque settimane dalla pubblicazione. Dopotutto Irama è uno degli artisti più imprevedibili ma allo stesso tempo riconoscibili della scena italiana. Ilgiornale.it

Irama - Lentamente (Official Video - Sanremo 2025)

Il momento di Irama - Anche con Senz'anima, conferma di essere un tesoretto distinguibile e prezioso della musica d'autore ... ilgiornale.it