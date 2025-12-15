Il Mithra rinvenuto a Cavriglia nel 1976 entra a far parte dell' esposizione permanente del Museo Archeologico

Il Mithra rinvenuto a Cavriglia nel 1976 entra a far parte dell'esposizione permanente del Museo Archeologico di Arezzo. L'evento si inserisce in un'iniziativa del 18 dicembre 2025, alle ore 17.30, che sottolinea l'importanza delle comunità nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, rafforzando il legame tra passato e presente.

Arezzo, 15 dicembre 2025 – Giovedì 18 dicembre alle ore 17.30 il Museo Archeologico Nazionale di Arezzo ospita un'iniziativa che attesta ancora una volta il ruolo delle comunità nella valorizzazione del patrimonio culturale. A distanza di alcuni anni dall'ultima apparizione pubblica del 2017, il pregevole gruppo scultoreo del Mithra r invenuto a Cavriglia nel 1976 entra a far parte dell'esposizione permanente del Museo grazie al contributo del Comune di Cavriglia, da sempre legatissimo al “suo” straordinario reperto. Nella scultura, lacunosa, il dio orientale Mithra è raffigurato nell'atto di uccidere un toro: l'iconografia molto standardizzata del Mithra tauroctono ci aiuta ad immaginare il dio mentre afferra il toro per le narici e lo pugnala alla base del collo. Lanazione.it

