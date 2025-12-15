Il mistero geologico delle Bermuda | sotto la crosta emerge una struttura rocciosa mai vista prima
Una recente scoperta geologica svela uno strato roccioso mai osservato prima sotto le Bermuda, spesso circa 20 chilometri. Questa scoperta offre nuove spiegazioni sulla particolare posizione delle isole, che sembrano “galleggiare” sopra l’oceano. L’indagine apre nuove prospettive sulla formazione e la struttura di questa affascinante regione del pianeta.
Un nuovo studio identifica sotto le Bermuda uno strato roccioso spesso circa 20 chilometri: una scoperta che spiega perché le isole sembrano “galleggiare” sopra l’oceano circostante. Fanpage.it
Sotto le Bermuda una struttura mai vista prima Un enorme strato di roccia a 20 chilometri di profondità potrebbe spiegare perché l'arcipelago "galleggia" sopra l'Atlantico Un nuovo enigma geologico emerge dalle profondità dell'oceano Atlantico. Al di sotto del
