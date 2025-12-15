Il mistero del pianeta Tylos con due enormi code | i modelli fisici possono spiegarne una sola

Utilizzando i dati del Telescopio Spaziale James Webb, un team internazionale ha studiato il pianeta Tylos (WASP-121 b), rivelando una caratteristica inattesa: due enormi code che avvolgono l'orbita e si estendono verso la stella madre. Questa scoperta apre nuove questioni sulla dinamica e la natura di questo esopianeta, sfidando le spiegazioni dei modelli fisici attuali.

Analizzando il pianeta Tylos (WASP-121 b) con lo strumento NIRISS del Telescopio Spaziale James Webb, un team di ricerca internazionale ha fatto una scoperta sorprendente e difficile da spiegare: l'esopianeta ha una doppia coda che copre il 60% dell'orbita e "abbraccia" la sua stella madre.

Tylos e la sua atmosfera impetuosa - “Oltre la fantascienza”, la definiscono gli astronomi: le prime osservazioni in 3D dell’atmosfera di Wasp- media.inaf.it

