Il mister fa partire dall'inizio lui e Proromo e incassa risposte positive. "Meola ha avuto la febbre fino a venerdì, poi è entrato bene». Maurizi, tanto di cappello al suo coraggio: "Attasi mossa a sorpresa? Non direi, è forte»

Una prova di carattere e di tenacia: Agenore Maurizi aveva chiesto questo alla vigilia della partita e i suoi giocatori lo hanno accontentato. Questa l’analisi del tecnico nella conferenza post match: "Abbiamo fatto una buona gara, anche se nel primo tempo abbiamo concesso qualcosa di troppo. Ma nel complesso abbiamo gestito bene tutte le situazioni". Se questa doveva essere la gara che doveva segnare la svolta dopo un periodo di appannamento, la missione è stata sicuramente centrata: "Spero che questa gara ci dia la consapevolezza della nostra forza. Se remiamo tutti verso la stessa direzione, potremmo ottenere qualcosa d’importante e oggi lo abbiamo dimostrato. Sport.quotidiano.net

