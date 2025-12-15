Moreno Cedroni, chef due stelle Michelin, riflette sui 30 anni di successi e sulla sfida di mantenere alta la qualità nel tempo. Tra innovazioni come il “susci” all’italiana e i salumi di pesce, l’obiettivo rimane la ricerca dell’immortalità del cibo, attraverso costanza, passione e innovazione.

© Ilrestodelcarlino.it - "Il mio ’susci’ all’italiana e i salumi di pesce: cerco l’immortalità del cibo"

Moreno Cedroni, chef Due Stelle Michelin, patron della Madonnina del Pescatore, Anikò e Clandestino, sono trascorsi trent’anni da quando ha ricevuto la sua prima Stella, e venti dalla seconda: qual è il segreto per conservare certi standard? "Mantenersi costanti negli anni è sicuramente l’aspetto più difficile, anche se io, la mia famiglia e il mio gruppo di lavoro abbiamo cercato di rendere tutto ciò facile. Cercando ogni giorno di migliorare, di innovare, di non dare mai nulla per scontato, di ascoltare sempre, di cercare di risolvere sempre. In un mondo che si rinnova continuamente abbiamo sempre voluto stare al passo, investendo nella ricerca, con il Tunnel, ma anche nella sostenibilità e nell’attaccamento alle origini, creando l’orto marino. Ilrestodelcarlino.it

