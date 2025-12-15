Il ministro Urso scommette sullo Spazio | Presto un italiano sulla Luna Investiti 3,5 miliardi di euro

Il ministro Urso annuncia una nuova ambizione spaziale italiana: un astronauta sul suolo lunare entro pochi anni, sostenuto da un investimento di 3,5 miliardi di euro. Ricordando il primo satellite italiano, il San Marco 1 del 1964, l’Italia punta a rafforzare la propria presenza nello spazio con progetti innovativi e ambiziosi.

Roma, 15 dicembre 2025 – La giornata nazionale dello Spazio celebra il primo lancio di un satellite italiano, il San Marco 1, avvenuto nel 1964: un’impresa epica che racconta di quanto sia radicata l’avventura spaziale del nostro Paese. «Sì, nello Spazio come nella fisica nucleare, nella medicina come nelle biotecnologie l’Italia è stata una protagonista assoluta della scienza e della tecnica del secolo scorso – esordisce Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, responsabile delle politiche spaziali e aerospaziali –. Grazie all’eccellenza delle nostre università siamo riusciti a indicare al mondo la strada con scoperte entusiasmanti». Quotidiano.net

