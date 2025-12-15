Il ministro Abodi all’istituto Ascione | Esempio di eccellenza per il territorio

Il ministro dello Sport e dei Giovani, Andrea Abodi, ha visitato l’istituto superiore “E. Ascione” a Palermo, riconoscendolo come un esempio di eccellenza nel territorio. La giornata ha rappresentato un’occasione importante per evidenziare il ruolo dell’istruzione e dello sport nel promuovere sviluppo e opportunità per i giovani.

Una giornata davvero speciale per l'istituto superiore palermitano "E. Ascione" che oggi ha ospitato il ministro dello Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Il titolare del dicastero ha accolto l'invito della dirigente scolastica, Rosaria Inguanta, e ha visitato di persona la realtà dell'istituto nel.