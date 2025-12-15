Il Milionario di Gerry Scotti batte l' anteprima Sanremo di Carlo Conti
Nella serata di domenica, i dati di ascolto televisivo mostrano un facile successo per
Gli ascolti della domenica televisiva vedono, su Rai1, dopo la presentazione (2.448.000 – 13.1%), Sarà Sanremo con Carlo Conti e Gianluca Gazzoli fermarsi a una media di 1.733.000 spettatori pari al 12.3% di share (Tutti a Sanremo: 671.000 - 9.2%). Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo con Gerry Scotti totalizza invece 2.189.000 spettatori con uno share del 19.7%, vincendo la serata. Su Rai2 N.C.I.S. Sydney segna 693.000 spettatori (3.9%). Su Italia1, dopo la presentazione intitolata Warm Up (736.000 – 4%), Zelig On con Paolo Ruffini diverte 685.000 spettatori con il 5%. Su Rai3, dopo Report Lab dalle 20:29 alle 20:58 (884. Iltempo.it
Gigi e Vanessa Insieme - Chi vuole essere milionario con Gerry Scotti
Ascolti tv, il Milionario di Gerry Scotti batte l'anteprima Sanremo di Carlo Conti - Gli ascolti della domenica televisiva vedono, su Rai1, dopo la presentazione (2. iltempo.it
Gerry Scotti conquista la prima serata con Chi vuol essere Milionario: gli ascolti tv di domenica 14 dicembre - Il Torneo, che ha portato su Canale 5 2 milioni e 189mila spettatori, con share del 19,7%. corrieredellumbria.it
Vittoria Licari è la vincitrice del milione di euro a "Chi vuol essere milionario – Il Torneo". Musicista di formazione classica e docente al Conservatorio, ha conquistato il montepremi nel quiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5 grazie anche a una domanda di l - facebook.com facebook
Chi vuol essere milionario, stasera 14 dicembre: le anticipazioni - (Adnkronos) - Stasera, domenica 14 dicembre, in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con 'Chi vuol essere milionario - Il Torneo'. Alla guida del game show Gerry Sc x.com