Il Milan ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Alexis Saelemaekers fino al 2031. Dopo settimane di voci, la società ha confermato la permanenza del talentuoso calciatore belga, rafforzando così il proprio assetto per il futuro. Un'ulteriore dimostrazione della fiducia riposta nel giocatore e dell'impegno del club nel costruire una squadra competitiva a lungo termine.

Sport.quotidiano.net - Il Milan e Saelemaekers ancora insieme: ufficiale il rinnovo fino al 2031

Milano, 15 dicembre 2025 – La notizia era nell'aria, ora è arrivata anche l'ufficialità: Alexis Saelemaekers sarà ancora un giocatore del Milan. Il belga, infatti, ha prolungato il contratto con la squadra rossonera di cinque anni, fino al 2031. Arrivato al Milan nel gennaio del 2020, il classe 1999 è diventato fin da subito un fedelissimo di Pioli, per poi andare in prestito al Bologna (nella stagione 2023-34) e alla Roma (nel 2024-25). Le esperienze con felsinei e giallorossi sono state importantissime per lui: in questi due anni, Saelemaekers ha avuto una crescita soprattutto dal punto di vista mentale, contribuendo sia alla qualificazione in Champions League dei felsinei che alla rimonta della Roma nella passata stagione. Sport.quotidiano.net

