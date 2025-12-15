Il Mediterraneo traina l’export dell’Italia | metà delle merci viaggia via nave
Il Mediterraneo rappresenta il principale corridoio per l’export italiano, con metà delle merci che viaggiano via nave. La Blue Economy si conferma strategica e cruciale per l’economia del Paese, come evidenziato dal rapporto del Censis in occasione dei vent’anni dalle Autostrade del Mare, sottolineando l’importanza dell’intermodalità marittima per lo sviluppo economico nazionale.
LA BLUE ECONOMY è strategica e fondamentale per l’economia del paese. A dirlo è, una volta di più, il rapporto del Censis, che, a vent’anni esatti, dalla creazione delle Autostrade del Mare, fa un bilancio dell’intermodalità in Italia. Le autostrade del mare comprendono oltre 52mila chilometri di tratte, con 18 porti italiani di origine e 23 destinazioni finali, di cui otto in porti stranieri (Spagna, Malta, Grecia, Croazia). Il rapporto – realizzato per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e per RAM Logistica-Infrastrutture-Trasporti, società in house del Ministero – sottolinea l’importanza strategica, economica e anche ambientale delle autostrade del mare, non solo per ridurre l’impatto ambientale e migliorare la mobilità delle merci, ma anche per sostenere il posizionamento dell’Italia nei mercati globali, in una prospettiva di sviluppo futuro del settore. Quotidiano.net
