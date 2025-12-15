Il Mediterraneo rappresenta il principale corridoio per l’export italiano, con metà delle merci che viaggiano via nave. La Blue Economy si conferma strategica e cruciale per l’economia del Paese, come evidenziato dal rapporto del Censis in occasione dei vent’anni dalle Autostrade del Mare, sottolineando l’importanza dell’intermodalità marittima per lo sviluppo economico nazionale.

© Quotidiano.net - Il Mediterraneo traina l’export dell’Italia: metà delle merci viaggia via nave

LA BLUE ECONOMY è strategica e fondamentale per l’economia del paese. A dirlo è, una volta di più, il rapporto del Censis, che, a vent’anni esatti, dalla creazione delle Autostrade del Mare, fa un bilancio dell’intermodalità in Italia. Le autostrade del mare comprendono oltre 52mila chilometri di tratte, con 18 porti italiani di origine e 23 destinazioni finali, di cui otto in porti stranieri (Spagna, Malta, Grecia, Croazia). Il rapporto – realizzato per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e per RAM Logistica-Infrastrutture-Trasporti, società in house del Ministero – sottolinea l’importanza strategica, economica e anche ambientale delle autostrade del mare, non solo per ridurre l’impatto ambientale e migliorare la mobilità delle merci, ma anche per sostenere il posizionamento dell’Italia nei mercati globali, in una prospettiva di sviluppo futuro del settore. Quotidiano.net

Ecco i vincitori d''Istituto dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2026! Bravissimi i nostri alunni Daniele Priolo, Claudio Chiaramonte, Alessandro Pergola, Mario Galasso, Giorgia Traina, Davide Caruccio. Ad Aprile la fase successiva.... - facebook.com facebook