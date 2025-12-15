Il maxi trasporto eccezionale con le capriate del ' 700 che ha attraversato la città

Un importante trasporto eccezionale ha attraversato le vie della città, suscitando grande interesse. Il convoglio, composto da capriate del XVIII secolo, ha percorso le strade fino a raggiungere un'area vicino alla Villa Reale, rappresentando un evento significativo per il patrimonio storico e architettonico della zona.

