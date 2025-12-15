Domani rappresenta un giorno importante per il Napoli, con l'annuncio del primo colpo di mercato della stagione. Giovanni Manna conferma l'impegno e la direzione della società, delineando le strategie di mercato in vista delle prossime sfide.

© Napolipiu.com - Il Mattino: “Napoli, domani è il grande giorno. C’è il primo colpo di mercato”

"> Giovanni Manna ci mette ancora una volta la faccia e indica la rotta. Dopo la sconfitta di Udine, il direttore sportivo del Napoli apre ufficialmente una nuova fase, per sé e per il progetto di Antonio Conte. Niente più dichiarazioni di circostanza: ora si fa sul serio. Come racconta Gennaro Arpaia su Il Mattino di Napoli, il club azzurro ha chiaro che serva intervenire sul mercato per sostenere una squadra in difficoltà, soprattutto lontano dal Maradona. Il nome in cima alla lista resta quello di Kobbie Mainoo, centrocampista inglese classe 2005 del Manchester United. Napolipiu.com

I sette castelli di Napoli

Fotogiornalismo, focus su «Il Mattino Illustrato» - Si terra domani e dopodomani, alla Federico II (sala Brau) il convegno «Il fotogiornalismo verso una cultura visuale globale (1969 - ilmattino.it

Domani alle 20:45. Il Mattino: "Conte e Allegri, duello a San Siro tra re della panchina" - "Conte e Allegri, duello a San Siro tra re della panchina" si legge nel taglio alto della prima pagina odierna a firma Il Mattino. tuttomercatoweb.com

Il Mattino – #Mainoo priorità chiara per il centrocampo: i contatti tra #Napoli e #United proseguono https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Il-Mattino-%E2%80%93-Mainoo-priorita-chiara-per-il-centrocampo--i-contatti-tra-Napoli-e-United-proseguon - facebook.com facebook