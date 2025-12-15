L'ultimo Europeo U19 vinto a ottobre ad Arzachena si aggiunge al titolo mondiale conquistato a Brest, rafforzando il percorso di un giovane talento nel mondo della vela. Con una passione per il mare e un sogno olimpico, questa realtà emergente si distingue per determinazione e successo, rappresentando una promettente speranza per il futuro sportivo italiano.

"Il mare per me è libertà. Amo la mia città e sogno di andare alle Olimpiadi"

L’ultimo Europeo U19 vinto a fine ottobre ad Arzachena (Sardegna) nella vela, in categoria IQFoil, si aggiunge al Mondiale conquistato in estate a Brest, in Francia. Intanto Medea Falcioni, 15 anni, talento marchigiano e promessa della Nazionale, continua a farsi strada. Dopo le fatiche del Campionato italiano classi olimpiche (Cico) di Palermo — conquistando la medaglia di bronzo assoluta e l’argento in classe U23 — l’anconetana è a casa per prepararsi in vista dei prossimi impegni. Falcioni, partiamo dal trionfo di Arzachena. "Che soddisfazione, è stata una riconferma (ha vinto nel 2024 a Embrun, in Francia, ndr) perché le condizioni erano davvero imprevedibili. Ilrestodelcarlino.it

