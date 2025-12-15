Il malware AMOS svuota portafogli crypto su Mac | si nasconde in una chat di ChatGPT

Il malware AMOS, che si nasconde in una chat di ChatGPT, rappresenta una minaccia crescente per gli utenti Mac. Questa minaccia sfrutta l'ingegneria sociale e tecniche di nascondiglio avanzate per svuotare i portafogli crypto. La cybersicurezza si trova a dover affrontare nuove sfide, con malware sempre più sofisticati che si mimetizzano tra le applicazioni e le comunicazioni digitali.

La cybersicurezza è un terreno in continua evoluzione, dove i confini tra innovazione tecnologica e minaccia digitale si fanno sempre più labili. L’ultima frontiera del crimine informatico ha appena superato una soglia psicologica importante: trasformare uno degli strumenti più fidati del web, ChatGPT, in un vettore di infezione. Gli esperti di Kaspersky hanno rilevato una campagna di attacco estremamente sofisticata che prende di mira gli utenti macOS, sfruttando la funzione di condivisione delle chat di OpenAI per diffondere AMOS, un infostealer capace di devastare sistemi che molti ritenevano inviolabili. Screenworld.it