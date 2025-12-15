Il lupo vegetariano protagonista dello spot francese che ha commosso milioni di persone VIDEO

Lo spot natalizio della catena francese Intermarché ha conquistato il pubblico grazie a un protagonista insolito: un lupo “vegetariano”. La sua storia, raccontata in modo toccante e originale, ha fatto emergere temi di empatia e solidarietà, riuscendo a emozionare milioni di persone e a diventare rapidamente virale.

© Cultweb.it - Il lupo "vegetariano" protagonista dello spot francese che ha commosso milioni di persone (VIDEO) È difficile farsi nuovi amici se li mangi. Questo è il semplice punto di partenza dello spot natalizio della catena francese di supermercati Intermarché, diventato virale in poco tempo. Il filmato di due minuti e mezzo, intitolato "Le mal aimé" (Il malvoluto) ha per protagonista un lupo solitario, temuto ed evitato dagli altri animali della foresta. Per questo decide di cambiare. Invece di cacciare, impara a cucinare le verdure e porta un piatto fatto in casa a una festa di Natale, guadagnandosi gradualmente l'amicizia e l'accettazione della comunità. Occorre però puntualizzare un dettaglio importante.

