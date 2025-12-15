IL LABIRINTO DELLE FARFALLE | CAN YAMAN TORNA SU CANALE 5 DOPO IL BOOM DI SANDOKAN

Can Yaman ritorna su Canale 5 con “Il Labirinto delle Farfalle” dopo il successo di “Sandokan” su Rai1. L'attore turco, impegnato in Spagna per le riprese, si prepara a una nuova avventura televisiva in Italia, consolidando la sua presenza nel panorama dello spettacolo internazionale.

Can Yaman sta facendo furore su Rai1 nella nuova versione di “Sandokan”. Prima di tornare in Italia per girare la seconda stagione, si trova in Spagna per girare “Il Labirinto delle Farfalle” per Canale 5. La serie di Mediaset arriva dopo la consacrazione definitiva dell’attore turco, già protagonista di tante produzioni sulle reti di Pier Silvio Berlusconi, non solo turche ma anche italiane come “Viola come il Mare”. Nessuna però ha avuto gli ascolti e l’impatto mediatico sul grande pubblico come “Sandokan” che fa rivivere il mito della Tigre della Malesia e dei celeberrimi romanzi d’avventura scritti da Emilio Salgari. Bubinoblog

Can Yaman: ???? Nel Labirinto delle Farfalle, Can Yaman è KAPLAN. ????

