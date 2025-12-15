Il killer dell' ex guardia penitenziaria è il vicino di casa

Un'indagine complessa condotta dai Carabinieri di Padova ha portato all'arresto del vicino di casa sospettato di aver ucciso l'ex guardia penitenziaria. Le forze dell'ordine, in collaborazione con la Compagnia di Cittadella e sotto la supervisione della Procura locale, hanno eseguito le operazioni nell'ambito di un'indagine coordinata per fare luce sul delitto.

© Padovaoggi.it - Il killer dell'ex guardia penitenziaria è il vicino di casa I carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del comando provinciale di Padova, in collaborazione con personale della Compagnia di Cittadella, nell'ambito di un'articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo euganeo, hanno dato esecuzione a.