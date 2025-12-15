Il Guardian esprime preoccupazioni sulle scelte di Antonio Conte, evidenziando come la sua strategia di affidarsi esclusivamente ai titolari e mantenere poche riserve possa portare a problemi in Europa. Secondo l'articolo, questa tattica rischia di compromettere le prestazioni e la stabilità della squadra, rappresentando una strada pericolosa in competizioni internazionali.

© Ilnapolista.it - Il Guardian critica Conte: “non si fida delle riserve e spreme a fondo i titolari, in Europa è la ricetta per il disastro”

“La ricetta per il disastro”. Scrive così il Guardian riferendosi alla situazione del Napoli, nella consueta rubrica sulla Serie A. Susy Campanale (in sostituzione della titolare della rubrica Nicky Bandini) affonda sulle capacità in campo internazionale di Antonio Conte. “Sembra – scrive – che il Napoli possa uscire dall’Europa entro la fine del mese prossimo e Antonio Conte potrebbe ben accogliere con favore questo risultato, visto che non è mai andato d’accordo con la Champions League. Ilnapolista.it

??????????,??????????????!?????? | Kung Fu |?????????

Il Guardian critica Conte: “non si fida delle riserve e spreme a fondo i titolari, in Europa è la ricetta per il disastro” - Il Guardian critica Conte: “non si fida delle riserve e spreme a fondo i titolari, in Europa è la ricetta per il disastro” “La ricetta per il disastro”. ilnapolista.it