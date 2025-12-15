' ' Il Grinch a Natale' ' al teatro Sant' Eugenio uno spettacolo per tutti
Sabato 20 e domenica 21 dicembre, alle ore 17, al teatro Sant'Eugenio - Direzione artistica Pupella di piazza Europa 3941 a Palermo, va in scena uno spettacolo coinvolgente per tutta la famiglia in perfetto stile Compagnia Pupella dal titolo "Il Grinch a Natale" che vedrà in scena Lavinia e. Palermotoday.it
