Il Grifone vince e allunga Decisivo l’ex Marzierli

Il Grifone si impone con determinazione, allungando la propria serie positiva. Decisivo l’ex Marzierli, autore del gol vincente nel finale di una partita combattuta contro il San Donato Tavarnelle. Sul campo di Tavarnelle, il Grosseto dimostra carattere e volontà, conquistando tre punti fondamentali grazie a un risultato ottenuto nei minuti di recupero.

SERIE D Volitivo, determinato, grintoso. Il Grosseto ci ha creduto fino in fondo, fino al secondo minuto dei quattro di recupero e al "Pianigiani" di Tavarnelle si è portato a casa i tre punti contro il San Donato Tavarnelle grazie alla rete dell’ex Marzierli. Una vittoria che ha visto, però, uno spiacevole episodio avvenuto dopo i gol dove in tribuna la comagna del direttore generale del Grosseto sarebbe stata colpito al volto da uno schiaffo. Ma veniamo alla partita. I primi quindici minuti sono stati giocati a buon ritmo e con un sostanziale equilibrio con una occasione ciascuno, Calonaci per il San Donato Tavarnelle e Fiorani per il Grosseto che registrava l’esordio dal primo minuto per il neo acquisto Ciabuschi arrivato dall’Atletico Ascoli. Lanazione.it

