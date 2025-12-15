Il grande cuore di quattro donne donate coperte e sciarpe alla Rsa

Il 15 dicembre 2025, quattro donne hanno donato coperte e sciarpe alla Rsa di Viareggio, un gesto di grande solidarietà e solidarietà che ha il potere di portare conforto e calore a chi trascorrerà le festività lontano dai propri affetti. Un semplice atto che dimostra quanto il gesto di cuore possa fare la differenza.

© Lanazione.it - Il grande cuore di quattro donne, donate coperte e sciarpe alla Rsa Viareggio, 15 dicembre 2025 – Con le loro mani esperte e generose hanno compiuto un gesto all'apparenza semplice, ottenendo però un grande risultato: scaldare il cuore, e non solo, a chi trascorrerà le festività natalizie lontano da casa, lontano dai propri affetti più cari. Protagoniste di questa bella storia natalizia sono quattro signore residenti alla Migliarina – Antonella, Lina, Marta e Mariedele – che hanno preparato con le loro mani copertine, sciarpe, mantelle e scaldacollo di lana da donare agli ospiti della Rsa "Tabarracci" di Viareggio, gestita da "I Care". La consegna di questi caldi e utili regali è stata così un'occasione di condivisione e scambio di emozioni.