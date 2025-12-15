Un'indagine svela un giro di mazzette legato al rilascio delle salme al Policlinico, con pagamenti quotidiani tra i 50 e i 100 euro. Tra minacce e passaggi di denaro in diretta, si scopre un vero e proprio business clandestino in un'istituzione simbolo di legalità.

Anche tre mazzette al giorno, tra i 50 e i 100 euro l'una. Ed erano gli stessi indagati a definirlo “un business”, quello legato al rilascio delle salme dall'obitorio del Policlinico con una procedura accelerata e prevista dalla legge, ma a cui nell'ospedale - intitolato a un simbolo di legalità. Palermotoday.it

TG (19/10/2018) - CHIESTI 42 RINVII A GIUDIZI PER PRESUNTE MAZZETTE ALL'OBITORIO

Il giro di mazzette sui morti al Policlinico, il passaggio dei soldi in diretta e le minacce: "Qui bisogna pagare" - La Procura chiede l'arresto di 15 persone tra cui 4 operatori dell'obitorio che avrebbero intascato anche 3 tangenti al giorno e tenuto pure un fondo comune: "Sono 100 euro, dobbiamo dividere". palermotoday.it