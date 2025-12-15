Il giro di mazzette sui morti al Policlinico il passaggio dei soldi in diretta e le minacce | Qui bisogna pagare
Un'indagine svela un giro di mazzette legato al rilascio delle salme al Policlinico, con pagamenti quotidiani tra i 50 e i 100 euro. Tra minacce e passaggi di denaro in diretta, si scopre un vero e proprio business clandestino in un'istituzione simbolo di legalità.
Anche tre mazzette al giorno, tra i 50 e i 100 euro l'una. Ed erano gli stessi indagati a definirlo “un business”, quello legato al rilascio delle salme dall'obitorio del Policlinico con una procedura accelerata e prevista dalla legge, ma a cui nell'ospedale - intitolato a un simbolo di legalità. Palermotoday.it
TG (19/10/2018) - CHIESTI 42 RINVII A GIUDIZI PER PRESUNTE MAZZETTE ALL'OBITORIO
Il giro di mazzette sui morti al Policlinico, il passaggio dei soldi in diretta e le minacce: "Qui bisogna pagare" - La Procura chiede l'arresto di 15 persone tra cui 4 operatori dell'obitorio che avrebbero intascato anche 3 tangenti al giorno e tenuto pure un fondo comune: "Sono 100 euro, dobbiamo dividere". palermotoday.it
Mazzette per rilasciare le salme, scandalo al Policlicnico di Palermo: il giro di corruzione. «Qui funziona così, sempre 100 euro gli si dà se si vuole fare» - Un'indagine senza precedenti della Procura di Palermo ha svelato un giro di corruzione e concussione che operava indisturbato all'interno dell'obitorio del Policlinico. leggo.it
