Il gip ribalta tutto e va contro i pm su Elkann | il colpo di scena al processo sull' eredità Agnelli

Il processo sull'eredità di Marella Caracciolo, moglie di Gianni Agnelli, riserva un sorprendente sviluppo: il gip di Torino ha disposto l'imputazione coatta per John Elkann e Gianluca Ferrero, andando contro le richieste dei pm. Un colpo di scena che modifica significativamente il quadro giudiziario e apre nuovi scenari nel caso.

Il gip di Torino ha disposto l'imputazione coatta per John Elkann e Gianluca Ferrero, coinvolti nel processo sull'eredità di Marella Caracciolo, moglie dell'avvocato Gianni Agnelli. L'imputazione coatta, istituto previsto dall'articolo 409 del codice di procedura penale, si riferisce a due capi d'imputazione per i quali i pubblici ministeri avevano chiesto l'archiviazione. Il gip ha invece disposto l'archiviazione, in questo caso accogliendo la richiesta dei pubblici ministeri, per Ginevra Elkann, Lapo Elkann e per il notaio Urs Robert von Gruenigen. "La decisione del gip è difficile da comprendere perché in contrasto con le richieste dei pubblici ministeri, solide e ben argomentate", hanato i legali difensori di Elkann, che ricorreranno in Cassazione. Iltempo.it

