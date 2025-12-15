Il gip ribalta tutto e va contro i pm su Elkann | il colpo di scena al processo sull' eredità Agnelli

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il processo sull'eredità di Marella Caracciolo, moglie di Gianni Agnelli, riserva un sorprendente sviluppo: il gip di Torino ha disposto l'imputazione coatta per John Elkann e Gianluca Ferrero, andando contro le richieste dei pm. Un colpo di scena che modifica significativamente il quadro giudiziario e apre nuovi scenari nel caso.

il gip ribalta tutto e va contro i pm su elkann il colpo di scena al processo sull eredit224 agnelli

© Iltempo.it - Il gip ribalta tutto e va contro i pm su Elkann: il colpo di scena al processo sull'eredità Agnelli

Il gip di Torino ha disposto l'imputazione coatta per John Elkann e Gianluca Ferrero, coinvolti nel processo sull'eredità di Marella Caracciolo, moglie dell'avvocato Gianni Agnelli. L'imputazione coatta, istituto previsto dall'articolo 409 del codice di procedura penale, si riferisce a due capi d'imputazione per i quali i pubblici ministeri avevano chiesto l'archiviazione. Il gip ha invece disposto l'archiviazione, in questo caso accogliendo la richiesta dei pubblici ministeri, per Ginevra Elkann, Lapo Elkann e per il notaio Urs Robert von Gruenigen. "La decisione del gip è difficile da comprendere perché in contrasto con le richieste dei pubblici ministeri, solide e ben argomentate", hanato i legali difensori di Elkann, che ricorreranno in Cassazione. Iltempo.it

FA UN MEGA INCIDENTE IN MOTO... PAZZESCO!!

Video FA UN MEGA INCIDENTE IN MOTO... PAZZESCO!!

gip ribalta tutto controEredità Agnelli, il gip ribalta tutto e impone l'imputazione coatta per Elkann e Ferrero - Il gip di Torino ha disposto l'imputazione coatta per John Elkann e Gianluca Ferrero, coinvolti nel processo sull'eredità di Marella ... iltempo.it