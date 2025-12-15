Il giallo di Lorenzo Paolieri trovato in un baule | Era morto da almeno due anni Mamma e fratelli in ospedale | cosa sappiamo

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ritrovamento di Lorenzo Paolieri, 32 anni, in un baule ha aperto un mistero sulla sua morte. La polizia ha scoperto i resti, ma sono necessari ulteriori approfondimenti medico-legali per determinare le cause e il tempo del decesso. Nel frattempo, mamma e fratelli sono ricoverati in ospedale.

il giallo di lorenzo paolieri trovato in un baule era morto da almeno due anni mamma e fratelli in ospedale cosa sappiamo

© Leggo.it - Il giallo di Lorenzo Paolieri, trovato in un baule: «Era morto da almeno due anni». Mamma e fratelli in ospedale: cosa sappiamo

Serviranno altri accertamenti medico legali per stabilire quando e cosa abbia provocato il decesso di Lorenzo Paolieri, l'uomo di 32 anni i cui resti sono stati rinvenuti ieri dalla polizia. Leggo.it

giallo lorenzo paolieri trovatoIl corpo di Lorenzo chiuso nel baule da anni. “L’ultima volta che l’ho visto era un ragazzino” - Nella borgata della Madonnina, frazione della frazione campigiana di Sant’Angelo a Lecore, i vicini ripetono tutti un solito ... lanazione.it

giallo lorenzo paolieri trovatoChi era Lorenzo Paolieri, suo il cadavere trovato nel baule in casa a Sant'Angelo a Lecore: nascosto da 2 anni - Si chiamava Lorenzo Paolieri e avrebbe avuto 32 anni l'uomo il cui cadavere è stato ritrovato nascosto in un baule nella casa di famiglia vicino Firenze ... virgilio.it