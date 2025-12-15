Il giallo del capello sul volto del cadavere di Pierina che non è stato repertato

Durante l'udienza in Corte d'Assise per l'omicidio di Pierina Paganelli, si è discusso di alcuni dettagli, tra cui il mistero del capello giallo trovato sul volto della vittima, non ancora repertato. La giornata ha visto testimonianze di vari testimoni, tra cui la nipote Giulia Saponi, il medico legale Loredana Buscemi e altri presenti, contribuendo all'indagine.

© Riminitoday.it - Il "giallo" del capello sul volto del cadavere di Pierina che non è stato repertato Nella seconda parte della giornata di udienza in Corte d'Assise per l'omicidio di Pierina Paganelli, dopo la nipote Giulia Saponi e il medico legale Loredana Buscemi, a salire sul banco dei testimoni sono stati tra gli altri Davide Berardi, residente in via del Ciclamino; Maria Cristina Silvagni.