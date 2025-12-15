Il gap di competenze che frena l’Italia in un mondo che va a elettricità

In un contesto globale sempre più orientato all’elettrificazione e all’innovazione tecnologica, l’Italia affronta un gap di competenze che ostacola la sua piena partecipazione alla rivoluzione energetica e digitale. La transizione verso sistemi più sostenibili e l’adozione dell’intelligenza artificiale rappresentano sfide cruciali per il paese, evidenziando un paradosso tra potenzialità e limiti.

In un mondo che va a elettricità, in cui la sfida dell’efficienza e dell’efficacia alimenta la corsa della transizione energetica per generazioni più sostenibili sul piano economico e ambientale e nel quale l’ intelligenza artificiale si preannuncia come abilitatrice di una grande rivoluzione nella produzione e nei servizi il mercato italiano si trova di fronte a un apparente paradosso. In Italia c’è una grave carenza di competenze fondamentali in ambito elettronico ed elettrotecnico che servirebbero notevolmente, specie in un contesto che vedrà nei prossimi anni il settore energetico e quello tecnologico che il primo abilita acquisire un ruolo preminente nell’economia. It.insideover.com

