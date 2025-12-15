Il gap di competenze che frena l’Italia in un mondo che va a elettricità

In un contesto globale sempre più orientato all’elettrificazione e all’innovazione tecnologica, l’Italia affronta un gap di competenze che ostacola la sua piena partecipazione alla rivoluzione energetica e digitale. La transizione verso sistemi più sostenibili e l’adozione dell’intelligenza artificiale rappresentano sfide cruciali per il paese, evidenziando un paradosso tra potenzialità e limiti.

