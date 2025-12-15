Il fruttivendolo-eroe Disarma a mani nude uno degli assalitori
Un attacco improvviso ha sconvolto Bondi Beach, trasformando il celebre paradiso di mare in scena di violenza e paura. Tra i protagonisti di questa drammatica vicenda, un fruttivendolo ha dimostrato coraggio disarmando uno degli assalitori a mani nude, tentando di fermare l'orrore in pochi minuti di terrore.
In pochi minuti il paradiso di mare e sole di Bondi Beach si è trasformato in un inferno di terrore e morte. E in un istante un fruttivendolo musulmano è diventato un eroe. Della strage di Sydney durante la festa dell’Hanukkah resteranno le immagini di un uomo in pantaloni blu e camicia bianca che strappa il fucile dalle mani di un attentatore, Naveed Akram, il più giovane, e quelle del suo volto mite e frastornato mentre, soccorso dai passanti, tampona il sangue che gli cola da una gamba. Per molti è lui, Ahmed al Ahmed (foto in alto), fruttivendolo di 43 anni, sposato e papà di due figli, l’eroe della giornata. Quotidiano.net
