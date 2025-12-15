Il figlio 32enne di Rob Reiner e Michele Singer è stato preso in custodia dalla polizia | la notizia di TMZ

Il 32enne Nick Reiner, figlio di Rob Reiner e Michele Singer, è stato messo in custodia dalla polizia presso il commissariato della contea di Los Angeles, secondo quanto riportato da TMZ. La notizia ha suscitato attenzione, ma al momento non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle circostanze dell'intervento.

“Il figlio di Rob e Michele Reiner, Nick, è in stato preso in custodia e si trova al commissariato della contea di Los Angeles”. Così TMZ che, dopo un un’alternanza di conferme e smentite da parte dei media statunitensi, dà notizia del fermo del figlio del regista e della moglie Michele Singer, trovati morti accoltellati nella loro casa di Los Angeles. Il 32enne sarebbe trattenuto da stamani mattina, 15 dicembre. People aveva dato per certa l’informazione del fermo ma a stretto giro è arrivata la smentita del vice capo della polizia di Los Angeles, Alan Hamilton: “Molti i familiari che verranno interrogati” ma “nessuno è stato arrestato e nessuno è stato interrogato come sospettato “. Ilfattoquotidiano.it

