Il figlio 32enne di Rob Reiner e Michele Singer è stato preso in custodia dalla polizia | la notizia di TMZ
Il 32enne Nick Reiner, figlio di Rob Reiner e Michele Singer, è stato messo in custodia dalla polizia presso il commissariato della contea di Los Angeles, secondo quanto riportato da TMZ. La notizia ha suscitato attenzione, ma al momento non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle circostanze dell'intervento.
“Il figlio di Rob e Michele Reiner, Nick, è in stato preso in custodia e si trova al commissariato della contea di Los Angeles”. Così TMZ che, dopo un un’alternanza di conferme e smentite da parte dei media statunitensi, dà notizia del fermo del figlio del regista e della moglie Michele Singer, trovati morti accoltellati nella loro casa di Los Angeles. Il 32enne sarebbe trattenuto da stamani mattina, 15 dicembre. People aveva dato per certa l’informazione del fermo ma a stretto giro è arrivata la smentita del vice capo della polizia di Los Angeles, Alan Hamilton: “Molti i familiari che verranno interrogati” ma “nessuno è stato arrestato e nessuno è stato interrogato come sospettato “. Ilfattoquotidiano.it
Dalla droga al cinema, chi è Nick Reiner, figlio del grande regista Rob - La storia dolorosa di Nick, tossicodipendente da quando aveva 15 anni: il 32enne è sotto torchio dagli investigatori in merito all'omicidio dei genitori, trovati morti uccisi a coltellate ... msn.com
Nick Reiner, chi è il figlio di Rob Reiner sospettato dell’omicidio: il padre raccontò la sua tossicodipendenza in un film - Un passato segnato da tossicodipendenza, senzatetto e un rapporto difficile con il padre regista. fanpage.it
Il regista #RobReiner e la moglie sono stati trovati morti all'interno della villa di Los Angeles... Sembrerebbe sotto accusa il figlio 32enne Aggiornamento: nessun familiare sembrerebbe sospettato Fonte: Rai News Tra i film del regista ricordiamo le due pelli - facebook.com facebook