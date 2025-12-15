Il festival della discordia Presidio in piazza | Chiarezza sui fondi

Un presidio in piazza si è svolto per chiedere chiarezza sui fondi destinati alla cultura e per denunciare un tentativo di egemonia culturale. I manifestanti hanno sottolineato l'importanza di considerare la cultura come un bene comune, opponendosi all'uso strumentale che ne viene fatto a fini di propaganda.

"Denunciamo un tentativo di egemonia culturale. Siamo qui con i nostri corpi a chiedere una città che investe nella cultura come bene comune, e non come strumento di propaganda". Un presidio antifascista, tra bandiere rosse e canti popolari, ha avuto luogo ieri in piazza Vittorio Veneto a Macerata. A promuoverlo il Fronte della gioventù comunista e l’associazione studentesca Officina Universitaria, all’indomani della Controrassegna Antifascista all’Asilo Ricci, come prosecuzione di una mobilitazione che negli ultimi giorni ha attraversato la città. Al centro degli interventi, la critica a "Letture Maceratesi" e al finanziamento pubblico di 15mila euro destinato, attraverso fondi regionali, all’associazione di estrema destra Castelli di Carta. Ilrestodelcarlino.it

