La situazione nella Striscia di Gaza si aggrava a causa delle intense piogge che da due settimane provocano inondazioni nei campi profughi. Le tende di fortuna sono sommerse, aggravando una crisi umanitaria già difficile. La popolazione si trova ad affrontare condizioni disperate, in un contesto segnato da conflitti e carenze di servizi essenziali.

© Tv2000.it - Il dramma di Gaza, campi profughi sotto l’acqua

In Medio Oriente continua a essere drammatica la situazione, aggravata dalle forti piogge che hanno colpito la Striscia di Gaza, inondando i campi profughi per la seconda settimana consecutiva e sommergendo migliaia di tende di fortuna. Servizio di Antonio Soviero TG2000. Tv2000.it

Il dramma di Gaza, campi profughi sotto l’acqua

