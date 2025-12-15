Il dna antico svela vita origini e consanguineità di una comunità dell’Età del Bronzo in Calabria

Uno studio internazionale ha utilizzato tecniche avanzate di analisi del DNA antico per svelare le origini, le relazioni e la vita di una comunità dell’Età del Bronzo in Calabria, offrendo nuove prospettive sulla storia e la composizione genetica di popolazioni antiche.

Un gruppo di ricerca internazionale guidato da studiosi del Dipartimento di Beni Culturali dell'Università di Bologna e del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology di Lipsia in Germania ha ricostruito, grazie alle più avanzate tecniche di analisi del DNA antico, la vita, le relazioni.