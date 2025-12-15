Il diktat dei democratici | se vai ad Atreju sei un fascista

L'articolo esplora le polemiche e le accuse rivolte ai partecipanti di Atreju, un evento che ha suscitato diverse reazioni nel mondo politico e culturale. Nonostante la conclusione delle attività, l'eco di queste settimane di incontri si farà ancora sentire, soprattutto a causa delle parole e delle etichette affibbiate dai cosiddetti democratici digitali.

Atreju è finito ma l'eco di questi 10 giorni di incontri ed eventi durerà ancora qualche giorno ma, probabilmente, quello che durerà ancora a lungo è lo stigma che i soliti democratici da tastiera hanno attaccato addosso ai suoi partecipanti, soprattutto personaggi del mondo dello spettacolo che hanno fatto seguito all'invito. Gianluigi Buffon, Mara Venier, Carlo Conti, Raoul Bova, Michele Placido, Francesco Facchinetti e così via sono stati accusati, niente meno, di essere " fascisti ". Emerge, ancora una volta, quel meccanismo perverso e intollerante che da tempo avvelena il dibattito pubblico in Italia. Ilgiornale.it

