Il deputato della Lega Angelucci ad Atreju per Meloni ma quest'anno non è mai andato in Parlamento

Durante l'evento Atreju, il deputato della Lega Antonio Angelucci ha partecipato all'ultima giornata, confermando la sua presenza. Nonostante la sua assenza dalle aule parlamentari quest'anno, Angelucci ha mantenuto un ruolo attivo negli eventi di settore, rafforzando il suo sostegno al centrodestra e alla leader Giorgia Meloni.

Il deputato della Lega ed editore di diversi quotidiani di centrodestra Antonio Angelucci non è mancato all'ultima giornata di Atreju. Interpellato dai microfoni di Fanpage non ha voluto rispondere alle polemiche sul record di assenze in Parlamento. Nel 2025 su un totale di 4.675 votazioni Angelucci ha totalizzato ben zero presenze. Fanpage.it Bilanci dei partiti, le facce di bronzo dei deputati Giornalista, editore di 31mag.nl - L'ultima giornata della manifestazione di FdI vede arrivare i leader del centrodestra. ilfattoquotidiano.it

L'intervista di Alberto Bagnai (deputato e responsabile dipartimento Economia della Lega) al quotidiano La Verità: "Quello di Trump non è un attacco all’Europa, ma al sistema politico-economico dell’Unione. Partiamo da una premessa: l’Unione europea è ant - facebook.com facebook

Alberto BAGNAI, Deputato Lega - Resp. dipartimento Economia > LUNEDÌ 15 DICEMBRE ore 10:00 a "Rainews24" (RaiNews24) Streaming: raiplay.it/dirette/rainew… | Tw: @RaiNews #rainews24 x.com