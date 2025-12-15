Il corpo di Lorenzo chiuso nel baule da anni L’ultima volta che l’ho visto era un ragazzino

Il corpo di Lorenzo Paolieri, scomparso da anni, è stato ritrovato chiuso in un baule. La comunità di Firenze si interroga sulle circostanze della sua morte, avvenuta in un contesto di mistero e silenzio. Le testimonianze dei vicini sottolineano come Lorenzo fosse sparito dalla vita pubblica già durante l'infanzia, alimentando sospetti e inquietudine.

Firenze, 15 dicembre 2025 – Quando è morto Lorenzo Paolieri? E come? Nella borgata della Madonnina, frazione della frazione campigiana di Sant'Angelo a Lecore, i vicini ripetono tutti un solito dettaglio agghiacciante: "Non lo vedevamo da quando era un bambino". Oggi, Lorenzo avrebbe avuto 32 anni. Sarà l' autopsia, che in queste ore sarà disposta dal sostituto procuratore Lorenzo Boscagli, a disegnare un quadro su uno sfondo comunque nero.

