Il coraggio di essere timidi il libro di Massimo Ammaniti

© Lopinionista.it - “Il coraggio di essere timidi”, il libro di Massimo Ammaniti Massimo Ammaniti esplora la timidezza come risorsa interiore nel saggio Il coraggio di essere timidi (Raffaello Cortina Editore, 2026). In una società che esalta l’estroversione e la performance, la timidezza viene spesso percepita come un limite. Massimo Ammaniti, psicoanalista e studioso di psicopatologia dello sviluppo, ribalta questa prospettiva nel suo nuovo saggio Il coraggio di essere timidi (Raffaello Cortina Editore, gennaio 2026). L’autore invita a considerare la timidezza non come un difetto da correggere, ma come una dimensione complessa che può diventare risorsa di sensibilità e profondità interiore. Lopinionista.it Sei insicura e timida? come avere autostima IMMEDIATAMENTE #shorts #confidence “Il coraggio di essere timidi”, il libro di Massimo Ammaniti - Massimo Ammaniti esplora la timidezza come risorsa interiore nel saggio Il coraggio di essere timidi (Raffaello Cortina Editore, 2026) ... lopinionista.it

Il coraggio di essere timidi, il nuovo libro di Massimo Ammaniti - La timidezza, la paura e l’ansia sono esperienze umane comuni, ma possono trasformarsi in ostacoli invalidanti, soprattutto in una società che premia l’estroversione e la performance. liquidarte.it

Essere timidi non è una colpa, ma una forma diversa di coraggio. I In uscita il 13 gennaio 2026, Il coraggio di essere timidi ribalta gli stereotipi di una società che premia l’estroversione e ci invita a riscoprire la forza di chi parla piano. Massimo Amma - facebook.com facebook