Il conto? Lo paghi coi tuoi dati anche sanitari Dagli hotel ai fondi pensione chi punta sullo scambio e chi ci guadagna

Oggi l'economia digitale ha trasformato il modo in cui scambiamo denaro, sostituendo le vecchie banconote e assegni con i dati personali e sanitari. In questo articolo esploriamo come le informazioni vengano utilizzate come valuta, coinvolgendo settori come hotel e fondi pensione, e chi ne trae profitto in questo nuovo scenario.

C’erano una volta le vecchie, sporche banconote. I loro equivalenti per versare somme più ingenti al fornitore di turno, gli assegni. O l’evoluzione «plastificata» da estrarre fieri, le carte di credito. Per chi naviga l’epoca liquida dell’iper-digitale, già il passato. Eppure anche chi crede di avere il futuro in tasca pagando la spesa o l’idraulico con un tocco di cellulare rischia di ritrovarsi presto consegnato alla storia. Perché nel futuro cui lavorano sempre più aziende mondiali a cambiare non è lo strumento con cui si effettua un pagamento, ma la moneta stessa di scambio: non più denaro, ma dati. Open.online Subito Istruzione Poste Pay SUSTECH. . Paghi solo il 35% della Pompa di Calore Sì, con il Conto Termico 3.0 è possibile. Il nuovo incentivo statale rimborsa fino al 65% dell’intervento, ma il rimborso arriva dopo 60 giorni e normalmente devi anticipare tutto tu. Con Sustech non anti - facebook.com facebook