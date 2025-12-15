Il contenzioso sui fondi russi potrebbe costarci 25 miliardi

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il contenzioso sui fondi russi rischia di provocare perdite fino a 25 miliardi di euro, secondo il leghista Alberto Bagnai. Egli sottolinea i pericoli di violare il principio di unanimità e critica la gestione dei leader europei, accusandoli di agire ormai al di fuori dei Trattati. Una questione che solleva importanti questioni sulla stabilità e le decisioni all’interno dell’Unione Europea.

il contenzioso sui fondi russi potrebbe costarci 25 miliardi

© Laverita.info - «Il contenzioso sui fondi russi potrebbe costarci 25 miliardi»

Il leghista Alberto Bagnai: «Pericoloso violare il principio di unanimità, leader inadeguati operano ormai fuori dai Trattati. A Trump serve un’Europa prospera, per questo attacca la Ue». Laverita.info

L’ECONOMIA di GUERRA della RUSSIA sta per COLLASSARE?

Video L’ECONOMIA di GUERRA della RUSSIA sta per COLLASSARE?

contenzioso fondi russi potrebbeConflitto Legale tra Banca Centrale Russa ed Euroclear: Il Congelamento dei Fondi Spiegato - Scopri i dettagli della controversia legale tra la Banca Centrale Russa e Euroclear, in un contesto caratterizzato da crescenti tensioni geopolitiche e sanzioni imposte dall'Unione Europea. notizie.it

contenzioso fondi russi potrebbeFondi russi, l’UE prova il colpo - Di come, e da dove, tirare fuori 140 miliardi di euro senza far esplodere l’indignazione dei ... altrenotizie.org