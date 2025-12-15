Il contenzioso sui fondi russi potrebbe costarci 25 miliardi
Il contenzioso sui fondi russi rischia di provocare perdite fino a 25 miliardi di euro, secondo il leghista Alberto Bagnai. Egli sottolinea i pericoli di violare il principio di unanimità e critica la gestione dei leader europei, accusandoli di agire ormai al di fuori dei Trattati. Una questione che solleva importanti questioni sulla stabilità e le decisioni all’interno dell’Unione Europea.
Il leghista Alberto Bagnai: «Pericoloso violare il principio di unanimità, leader inadeguati operano ormai fuori dai Trattati. A Trump serve un'Europa prospera, per questo attacca la Ue».
